DOMBROWSKI, Gilles



Dans la nuit du 23 mai 2018, Gilles, entouré de ses trois enfants, a paisiblement quitté son corps dans lequel la maladie d'Alzheimer l'avait emprisonné. Il avait 90 ans. Il est allé rejoindre sa bien-aimée Denise Fontaine, ainsi que ses parents Fernande Plamondon et Émile Dombrowski. L'attendaient également ses frères et sœurs : Roger (Thérèse Roberge), Fernand (Hélène Lapointe), Céline, Éliane, Murielle (Rodrigue Gagnon) et Lucille; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Fontaine: Marcel et Suzanne-May (Roger Côté). De nombreuses personnes continueront à éprouver du chagrin, ses enfants qui l'adoraient : Hélène, Ginette et Éric (Lucie Genest); ses petits-enfants : Émilie, William (Frédérique Lapointe) et leur père Nelson Pelletier, Guillaume, Antoine (Jessalyn Poirier), Samuel (Antoine Lacerte), Gabrielle; ses arrière-petits-enfants : Dorian et Violette puis leur père Stéphane Savary et la toute dernière-née Annah. Il laisse également dans le deuil ses frères : Noël, André (Louisette Castonguay); sa belle-sœur Marcelle Fournier, ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousin(e)s et ami(e)s, dont madame Cécile Plante et monsieur Normand Pépin. Hélène, Ginette et Éric remercient sincèrement tout le personnel du CHSLD-Centre Hospitalier St-François, ainsi que la Dre Ann Montreuil, médecin de famille spécialisée en soins palliatifs et toute l'équipe de soins ayant si bien accompagné leur père lors de ses derniers instants de vie à l'Hôpital Saint-François d'Assise. La famille aimerait que vous compensiez l'envoi de fleurs par un don à la Société Alzheimer de Québec. Téléphone : 418 527-4294. Site web : www.societealzheimerdequebec.com. Des formulaires seront disponibles sur place. Tous ceux désirant rendresont invitésLa famille recevra les condoléances entre 9h et 10h.Sur ce refrain de notre enfance que notre père aimait fredonner, nous lui disons, plus que jamais,