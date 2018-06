BUTEAU, Daniel



Après un court séjour au CHSLD de Saint-Apollinaire, le 4 juin 2018, la veille de ses 91 ans, est décédé monsieur Daniel Buteau, époux de feu madame Jacqueline Morin. Il était le fils de feu Arthur Buteau et de feu Odélie Carrier. Il demeurait autrefois à Saint-Henri-de- Lévis. Il laisse dans le deuil ses enfants: Jocelyn (Francine Lamontagne), Michel (Sylvie Lefebvre), Lynda (Daniel Labrecque), feu Danie et Pascal (Johanne Lachance); ses petits-enfants: Marc- Olivier Buteau (Émilie Gingras), Emmanuelle Buteau, Maude Buteau (David Theriault), Jean-François Buteau (André-Ann Roussy), Marie-Ève Buteau (Kevin Laliberté), Sylvain Labrecque (Maude Bussières), Dominic Labrecque (Jenny Pomerleau) et David Labrecque (Florence Tardif); ses arrière-petits-enfants: William, Mélina, Élianna, William, Kim, Emy, Léanne, Laurie, Justine, Nova et Zachary. Il était le frère de feu Lorenzo (feu Gemma Couture), feu Noëlla (feu Gérard Gourde), feu Thérèse (feu Gérard Roberge), feu Yvette (feu Amédée Brochu), feu Fernand (feu Fernande Bussières), feu Conrad (feu Rosanne Pouliot), feu Marie-Estelle (feu Adrien Couture), feu Roger (Denise Auger), Lucille (René Morin), Gemma (feu Raymond Morin) et de Laurette (feu Gérard Turcotte). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis. La famille vous accueillera à la résidenceà compter de 11h30.