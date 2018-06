TALBOT MORIN, Rébecca



À l'Hôpital de Montmagny, le 3 juin 2018, à l'âge de 77 ans et 4 mois, est décédée madame Rébecca Talbot épouse de monsieur Conrad Morin demeurant à L'Islet. Originaire de Saint-Marcel de L'Islet, elle était la fille de feu dame Lucinda Couillard et de feu monsieur Georges Talbot.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants : Normand (Judith Marcotte), Rémi (Sylvie Moreau) et Pascal; ses petits-enfants : Tristan et Gabrielle Morin. Elle était la sœur et la belle-sœur de : feu Henri Paul (Thérèse Plante), Albertine (feu Aurèle Blanchet - Etienne Avoine), Emmanuel (Diane Dion), Rose-Eva (Marcel Belanger), Louis-Georges (Claudette Caron), feu Raymond (Lucille Jean), Clément (Monique Pelletier), Marie-Laure (André Roussel), feu Gervaise; de la famille Morin : Pierrette (feu Maurice Pelletier), feu Guy (Lise Pelletier), feu Sœur Huguette, feu Yvon (Denise Dancause), Marcelle (Roland Francoeur), feu Monique (Jacques Gaudreau), Jean-Noël (Danielle Lussier), feu Germain (Marie-Berthe Couillard), Marie-Andrée, Jocelyne (Claude Turgeon). Sont aussi affectés par son départ, ses neveux et nièces, ses cousins et cousines, autres parents et amis(e)s. De sincères remerciements sont adressés au Dre Annie Mercier, ainsi qu'au Dre Dominique Poirier pour leur humanisme et la qualité de leurs soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de La Maison d'Hélène pour la maison de soins de fin de vie, 350, avenue Saint-David, Montmagny (Québec), G5V 2K2, à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny, 350, boul. Taché Ouest, Montmagny (Québec), G5V 3R8 ou à la Fondation des services de santé de la MRC de L'Islet, 430, rue Jean-Leclerc, Saint-Jean-Port-Joli (Québec), G0R 3G0. Des formulaires seront disponibles à l'église.où les membres de sa famille vous y accueilleront à compter de 12h30. Ses cendres seront par la suite déposées au columbarium du cimetière paroissial de Saint-Eugène. La direction des funérailles a été confiée à la Maison funéraire