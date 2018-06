LAFLAMME, Jean-François



À l'Hôpital Laval (IUCPQ), le 8 juin 2018, à l'âge de 36 ans et 5 mois, est décédé monsieur Jean-François Laflamme, conjoint de madame Joanie Roberge, fils de madame Diane Morin et de monsieur André Laflamme. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aule samedi 16 juin 2018, de 16h à 19h. Outre ses parents madame Diane Morin et monsieur André Laflamme (Nicole Hamel-Gouin) et sa conjointe madame Joanie Roberge, il laisse dans le deuil ses fils: Benoît et Louis-Philippe; sa soeur Julie (Ronald Kok), son frère Mathieu (Marie-Claude Laflamme); sa nièce Élodie Laflamme ainsi que ses cousins, cousines, oncles, tantes et plusieurs collègues et ami(e)s. La famille tient à remercier toute l'équipe de l'unité des soins intensifs de chirurgie cardiaque de l'IUCPQ pour leur travail exceptionnel et leur soutien. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation de l'IUCPQ ou à la famille directement par la campagne Gofundme via: https://fr.gofundme.com/pour-un-papa-extraordinaire. Des formulaires pour l'IUCPQ seront disponibles sur place.