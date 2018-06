COULOMBE, Claude



À Québec, le 9 juin 2018, à l'âge de 62 ans, est décédé monsieur Claude Coulombe, époux de dame Élise Benny, fils de feu dame Henriette Plamondon et de feu monsieur Michel Coulombe. Il demeurait à Saint-Augustin-de-Desmaures.La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Élise Benny et ses parents, Henriette Plamondon et Michel Coulombe, ses frères et sœurs: Serge (Pauline Grenon), Gilles (Sylvie Turcot), Marie (Michael Haack) et Louis; ses neveux et nièces: Bruno Coulombe et Viviane Coulombe (Francis Caouette); ses beaux-parents: Claudette Madon et Guy Benny; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Benny: Claude (Marie-Danielle Gaudet), Sylvie (Normand Gervais), Michel et Guylaine (Yannick Morin) ainsi que ses cousins, cousines et ami(e)s.