LACROIX, Régent



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 2 juin 2018, à l'âge de 69 ans, est décédé M. Régent Lacroix, conjoint de M. Ghyslain Perron et fils de feu M. Antonio Lacroix et de feu dame Thérèse Clermont. Il demeurait à Québec (arrondissement Beauport).La direction des funérailles a été confiée àLa famille accueillera parents et ami(e)s pour un moment de partage le dimanche 17 juin 2018 de 13h à 15h. Il laisse dans le deuil outre son conjoint ; ses frères et sa sœur : Raymond-Jacques, Claude (Huguette Potvin), Joscelyne et Michel ; son beau-frère Yvan Perron (Christine Mathieu), ses neveux et nièces : Karoline Lacroix, Audrey Lacroix, Guillaume D'Amours, Jean-Martin Lacroix, Dany Perron, Christian Perron, Karell Perron et Sophie Perron, ainsi que plusieurs cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, ave Belvédère, bureau 214, Québec, G1S 3G3, Tél. 418 683-8666