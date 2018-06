LACROIX TURGEON, Ghislaine



Au CHUL, le 2 juin 2018, à l'âge de 86 ans, est décédée madame Ghislaine Lacroix, épouse de feu monsieur Lucien Turgeon, fille de feu Marie-Anna Asselin et de feu Wellie Lacroix. Elle demeurait à Québec, secteur Sainte-Foy.La famille recevra les condoléances auà compter de 9h.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Chantal (Guy Hamel), Louise (André Villeneuve), Vincent (Lucie Gélinas), Benoit (Martine Beaupré) et Jacques; ses petits-enfants: Jean-François (Amélie), Philippe (Mona), Simon (Évelyne) et Julie Hamel (Frédéric), Jérôme (Sarah-Maude), Catherine (Vincent) et Charles Villeneuve, Marie-Ève (David), Alexandre (Stéphanie) et Annie Turgeon, Vincent et Antoine St-Gelais, Louis et Robin Turgeon, douze arrière-petits-enfants; sa sœur Mariette (feu Bertrand Leblanc); ses belles-sœurs: Lucille Fortin (feu Louis-Philippe Lacroix) et Thérèse Bernard (feu Réal Turgeon) ainsi que tous ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle est allée rejoindre les membres décédés des familles Lacroix et Turgeon. La famille tient à souligner le travail et le dévouement de l'équipe du département de médecine interne et de gériatrie (1er sud-est) du CHUL. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec, téléphone : 418 656-4999, www.fondation-iucpq.org ou à la Fondation du CHU de Québec, 10, rue de l'Espinay, Québec, téléphone : 418 525-4385, www.fondationduchudequebec.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.