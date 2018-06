BOUCHARD, Jeanne



À la Maison Paul Triquet, le 5 juin 2018, à l'âge de 95 ans, est décédée dame Jeanne Bouchard, fille de feu Hector Bouchard et de feu Imelda Pelletier de St-Édouard-des-Méchins, comté de Matane. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 10h30 à 11 h.Elle laisse dans le deuil son fils, Bernard Guimont, ses frères: Romain et Raymond Bouchard, ses sœurs: Madeleine Jourdain et Sœur Hectorine Bouchard des Sœurs du Bon-Pasteur de Québec ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s de la Maison Paul Triquet. Merci au personnel de la Maison Paul Triquet pour les bons soins prodigués tout au long de ces nombreuses années.