FRENETTE, Raymond



Au Centre d'hébergement Donnacona, le 10 juin 2018, à l'âge de 86 ans, est décédé monsieur Raymond Frenette, époux de feu madame Jeannine Rivard. Il demeurait à Donnacona. La famille recevra les condoléances au, à partir de 9 h 30,et de là, au cimetière de Portneuf-Station. Monsieur Frenette laisse dans deuil sa fille Johanne (Michel Galarneau); ses petits-enfants: Marc-Antoine (Florence Michaud) et Stéphanie Galarneau (Charles-Olivier Guimond). Il était le frère et le beau-frère de feu Marcel (Rita Germain), Yvette (feu Raymond Laganière), Colette, Thérèse (Jean-Pierre Cossette), Gilles (feu Lise Lelièvre, Rosane Pageau); feu Charles-Borommée Rivard, feu Pierrette (feu Rosaire Belleau), Rodrigue (feu Solange Lamothe, Francine Turcotte), feu Véronique, feu Gisèle, Anita, feu Huguette (Jean-Guy Morissette, Gisèle Pelletier). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Ceux qui le désirent peuvent faire un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC, 261-4715, avenue des Replats, Québec, Qc, G2J 1B8