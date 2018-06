RIFFON, Richard



À l’Hôpital de La Malbaie, le 12 janvier, à l’âge de 69 ans et 8 mois, est décédé monsieur Richard Riffon, époux de madame Marjolaine Godin. Il demeurait à Saint-Siméon. Il a été confié à laLes membres de la famille recevront les condoléances de 9h à 10h30. Monsieur Riffon laisse dans le deuil son épouse: madame Marjolaine Godin; ses enfants: Joanne (Dominique Fournier), Diane (Steeve Simard), Martin (Karine Laforge); ses petits-enfants: Stevens, David, Francis, Jessica, Vicky, Maxime; ses arrière-petits-enfants: Alice, Olivier, Lyam; ses frères et soeurs: Monique, Gaston, Camil, Egide, Ginette, Bernard, Line, Jeannot, Bruno, Mario, Sylvain; ses beaux-frères et belles-soeurs: Stevens (Aglaé), Guylaine, Marianne; ainsi que plusieurs oncles, tantes, cousins, cousines, neveux, nièces, autres parents et amis(es). La famille tient à remercier le Dr Éric Gagné et le personnel du 4e et 5e étages de l’Hôpital de La Malbaie pour leur professionnalisme, leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Canadienne du Cancer. Des formulaires seront disponibles à l’église. La direction des funérailles a été confiée à la