MÉNARD, Jacqueline



C'est avec beaucoup de tristesse que nous annonçons le décès de madame Jacqueline Ménard, survenu à Québec, le 1er juin 2018. Elle était l'épouse de feu Alfred Pruneau, fille de feu Rachel Cloutier et de feu Alfred Ménard. Elle habitait à Québec. Sa famille recevra les condoléancesdès 9h30Elle laisse dans le deuil son fils Yvan Pruneau (Chantale Côté); ses petits-enfants: Caroline (Antoine Choulet), Jérôme (Vanessa Daigle) et Vincent (Maude Vézina); ses sœurs: Lucile, feu Germaine, Claudette; et ses frères: feu Gérard, Jean-Claude (Raymonde Morissette) et Roch (Lucile Pruneau); ses beaux-frères et ses belles-sœurs de la famille Pruneau: Irène (Paul Lafrenière), Lucette (Noël Dion), Yvon (Louisette Plante), Marie-Paule (Claude Bédard), Collette (Michel Desmarais) et France (Jean-Marc Croisetière); ainsi que plusieurs cousins, cousines, neveux, nièces et des ami(e)s très chers(ères), dont Marie Robitaille. La famille tient à adresser des remerciements particuliers aux membres du personnel de l'Hôpital Jeffery Hale pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec (Qc), G1S 3G3, 418-683-8666 http://www.cancer.ca/fr-ca/?region=qc#