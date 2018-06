THIBOUTOT NOËL, Jeannine



À l'Hôpital Général de Québec, le 22 mai 2018, à l'âge de 92 ans, est décédée madame Jeannine Thiboutot, épouse de feu monsieur Jean-Guy Noël. Elle était la fille de feu madame Marie-Ange Cameron et de feu monsieur Gustave Thiboutot. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, auà 9h.L'inhumation des cendres suivra. Elle laisse dans le deuil, ses enfants: Laurent, Marc-André, feu JoAnne, Guylaine (Thomas Tanaka) et Stéphane; ses petits-enfants: Jean- François (Louise Sicard), Francesca (Marc Bastien), Christopher (Émilie Giguère-Rochon), Katherine (Jason Lemay), Nicolas et Laurie Ann (Alix Lelièvre); ses arrière-petits-enfants: Sabrina (Félix), Marie-Lou, Lilou et Loïck. Elle laisse également dans le deuil son frère Jean-Marie, son beau-frère Raymond (Mance) et sa belle-sœur Yvonne; ainsi que plusieurs nièces et neveux, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel de l'unité de vie 350 de l'Hôpital Général de Québec pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation CERVO. Téléphone: 418 663-5155. Site web : fondationcervo.com Des formulaires seront disponibles sur place.