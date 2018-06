SAUCIER, Marc



À Donnacona, le 1er juin 2018 à l'âge de 82 ans, est décédé subitement, Monsieur Marc Saucier, époux de feu Gisèle Frenette et fils de feu Grégoire Saucier et de feu Yvonne Bellavance. Il était originaire de Rimouski. Il demeurait à Donnacona depuis quelques années mais a vécu la majeure partie de sa vie à Pont-Rouge. Il laisse dans le deuil son amie Yvonne Delisle, ses frères, feu Jean-Paul (feu Gertrude Tremblay), Roger (feu Cécile Morin) et feu Honorius (Rita Roy) et sa sœur feu Sr Réjeanne (Congrégation des Sœurs Servantes de Jésus-Marie) ainsi que Sylvie et Mario Saucier (Jeanne Roy). Il laisse également dans le deuil, ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Frenette, feu Yolande (feu Charles Mottard), feu Lucette (feu Roch Fiset), feu Marcel (feu Jacqueline Jobin), Yvon (Huguette Poulin) et feu Ghislaine (feu Paul-André Denis), sa filleule Sandra Denis (Dominic Vézina), ses neveux et nièces Line, Johanne, Michelle, Jean-Jacques, Linda et Danie Saucier. Il laisse également dans le deuil Denise et Michel Canuel (Marguerite Boucher), plusieurs cousins, cousines notamment ceux de la famille de feu Ludger Michaud et Élise Saucier et plusieurs ami(e)s de longue date. Remerciement à son amie, Yvonne Delisle pour son amour et sa présence au cours des dernières années de sa vie. Merci à Monsieur Dany Bisson d'avoir partagé avec Marc le plaisir de servir les clients à sa station-service. Merci au personnel du Château Bellevue de Donnacona ainsi qu'à tous ses ami(e)s. Merci particulier aux premiers répondants, Mme Marie-Julie Guillemette et M. Erik Vézina, pour leur professionnalisme et leur empathie envers moi, Sandra et son amie Yvonne. La famille recevra les condoléances à lade 13h15 à 14h.Les cendres seront déposées au Columbarium Claude Charest & Fille Ltée, Pont-Rouge. Vous pouvez exprimer vos sympathie en offrant un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 4715 Avenue des Replats, Québec, QC, G2J 1B8. http://www.coeuretavc.ca/ Les formulaires seront disponibles à la résidence funéraire.