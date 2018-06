BOUCHARD, Lucien



Au Centre d'Hébergement d'Assise, le 11 juin 2018, à l'âge de 79 ans, est décédé M. Lucien Bouchard, époux de dame Gisèle Turcotte. Il demeurait à Québec. La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairevendredi, le 15 juin 2018, de 19h à 21h., de 12h à 13h50.Il laisse dans le deuil outre son épouse, ses frères: Charles-Henri (Monique Boivin), Raymond (Jacqueline Dubé) et Marcel (feu Lise Daviault); ses belles-sœurs: Lisette Carpentier (feu Jean-Guy Bouchard) et Annette Grenier (feu Roland Bouchard); de la famille Turcotte: Jacques (Solange Desrosiers), Guy (Pascale Poitras), Marthe (Denis Labrie), Pauline (Luc Pelletier), Linda (Daniel Marceau); sa filleule Diane Bouchard et son filleul Christophe Pelletier; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Il est allé rejoindre son frère et ses belles-sœurs: Roger (Francine Leclerc) et Jacqueline Turcotte. La famille tient à remercier le Centre d'Hébergement d'Assise pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 261-4715 av. des Replats, Québec (Qc), G2J 1B8. Par téléphone au 1(888) 473-4636 / site internet coeuretavc.ca ou encore à la Fondation Les Diabétiques de Québec, 180-979 de Bourgogne, Québec (Qc), G1W 2L4. Par téléphone au (418) 656-6241 poste 2 / site internet : www.lesdiabetiquesdequebec.com