CARRIER, Gervais



À l'Hôpital Laval (IUCPQ), le 10 juin 2018, à l'âge de 79 ans et 6 mois, est décédé monsieur Gervais Carrier, époux de madame Saubé Lessard, fils de feu madame Lauréat Parent et de feu monsieur Eugène Carrier. Il demeurait à Québec.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Guy (Suzanne Fortier), Martin (Brigitte Pelchat), Réal (Monique Blais), Nicole (Martial Vir); ses petits-enfants: David (Anouk), Julie (Jonathan) Éric, Chantal (Riel), Cindy (Martin), Kathy (Ghislain), Frédérik (Émélie), Mathieu, Guillaume (Mélanie) et Mikael (Sabrina); ses arrière-petits-enfants: Éliane, Lucas, Joey et Raphaël; ses frères: feu Gérard (Margot Poulin), feu Claude (feu Olivette Morin); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Lessard: Gilles (Anita Lamontagne), feu Claudette (feu Apollinaire Picard), Réjean (Gaétane Lachance), feu Camille (Fernande Gagnon), Gervais (Jeanne-d'Arc Poulin), Daniel (Jacinthe Blanchette) et Gaétan (Jocelyne Fortier); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et amis.où la famille recevra les condoléances une heure avant la cérémonie, soit à compter de 9h30. L'inhumation se fera par la suite au mausolée du cimetière St-Ambroise-de-la-Jeune-Lorette. Toute notre gratitude et notre reconnaissance à l'endroit du personnel de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec pour les soins et attentions très affectueux qui lui ont été dispensés, spécialement Brigitte, Caroline et Catia, à son médecin de famille, Dre Gabrielle Bernier, aux autres intervenants pour leurs services rendus à domicile ainsi qu'un remerciement spécial au personnel de l'aile des soins palliatifs, spécialement Dr Charles Morasse, qui nous a chaleureusement accompagnés dans ses derniers moments. Au lieu des fleurs, vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec, Québec Téléphone : 418 656-4999 Courriel : info@fondation-iucpq.org Site web : www.fondation-iucpq.org. Des formulaires seront disponibles sur place.