SIMON, Albert



Au CHSLD Champlain des Montagnes, le 8 juin 2018, à l'âge de 98 ans, est décédé monsieur Albert Simon, époux de feu dame Jeanne Auclair, fils de feu dame Jeanne Simon et de feu monsieur Majorique Simon. Il demeurait à Québec. Selon ses volontés, il ne sera pas exposé, il a été confié à laLa famille recevra les condoléancesà compter de 10h,et sera. L'inhumation se fera au cimetière St-Charles, sous la direction de laIl laisse dans le deuil, ses enfants: Yvon (Michelle Boily), Claude (Diane Robitaille), René; ses petits-enfants: Mélanie (Yann), Audrey (Mathieu), Marie-Ève (Renaud), Andrée-Anne, Alexandre (Sabrina); ses arrière-petits-enfants: Jack, Christopher, Frédéric, ainsi que parents et amis. Un sincère remerciement au personnel CHSLD Champlain des Montagnes du 3e étage pour leur dévouement et leurs bons soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040, avenue Belvédère, bureau 312, Québec (Québec) G1S 3G3, tél. : (418)527-4294, sans frais : 1 866 350-4294, téléc. : (418)527-9966, site Internet : www.societealzheimerdequebec.com, des formulaires seront disponibles à l'église lors des condoléances.