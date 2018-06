GAGNÉ, Thérèse Drouin



Au Centre Paul-Gilbert le 8 juin 2018, à l'âge de 96 ans, est décédée dame Thérèse Drouin, épouse de feu monsieur Laurent Gagné et fille de feu monsieur Charles-Henri Drouin et de feu dame Diana Blanchet. Elle demeurait à St- Nicolas.La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.Elle laisse dans le deuil, ses enfants: Danielle (Denis Lapierre), Jacques (Marie Nadeau) et Henri (feu Johanne Bernatchez); ses petits-enfants: Michelle Malenfant, JoAnn Malenfant (Frédérick), Jean-François Gagné, Marc Gagné (Carlee St-Denis), Robert Gagné (Maryline Bouffard), Mathieu Gagné, André Gagné (Martine Fortin), Myriam Gagné et Sylvaine Gagné (Yves St-Pierre); ses arrière-petits-enfants: Louis-Armand Duguay, Coralyne, Loyk, Louanne Gagné, Evelyne et Adelle St-Pierre; ses frères et sœurs: Henriette, Angèle (Aimé Champion), Georges, Claude, Rolland (Cécile Latendresse) et Émilia ainsi que sa belle-sœur Anésie Gagné Côté. Elle laisse également dans le deuil de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier l'équipe des soins palliatifs du Centre Paul- Gilbert pour leur soutien et pour les soins exceptionnels prodigués à leur mère. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'organisme de votre choix.