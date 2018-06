ROY, Mario



Le 22 mai 2018, à l'âge de 58 ans, est décédé accidentellement monsieur Mario Roy, fils de feu Alphonse Roy et de feu Lorraine Giguère, conjoint de dame Micheline Turcotte. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13h à 16h.Il laisse dans le deuil, outre sa conjointe Micheline; son fils Alex Greggains Roy, sa sœur France, sa belle-mère Noëlline Cloutier; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Turcotte: Odette (Yvon Roy), Diane (André Roy), Lise (Norman Patoine) et André (Lyse Jacques); ses neveux et nièces: Nichola Barbe (Majorie Boyer), Pascal Barbe (Emilie Giard), Catherine Roy (Jessie Drouin), Pier-Ann Roy (Jean-Simon Vachon), Mathieu Turcotte (Florence Corriveau-Duchesne) et Laurie Turcotte, sa petite-nièce Naomie Barbe, ses petits-neveux Loïc et Zach Barbe, la mère de son fils Pénélope Greggains ainsi que plusieurs oncles, tantes, cousins, cousines, ami(e)s et frères d'armes. Compenser l'envoi de fleurs par un don à une fondation qui vous tient à cœur.