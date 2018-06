TREMBLAY, Denise



À l'hôpital de l'Enfant-Jésus de Québec, le 1er juin 2018, à l'âge de 83 ans, nous a quittés madame Denise Tremblay. Elle était l'épouse de feu monsieur Jean- Thomas Tremblay et elle demeurait aux Éboulements.et l'inhumation se fera au cimetière paroissial. Les membres de sa famille accueilleront parents et amis(es) auvendredi le 15 juin de 13 h 30 à 16 h 30 et samedi, jour des funérailles, à compter de 13 h. Madame Denise Tremblay laisse dans le deuil, ses enfants: Constant (Anne Tremblay), Guylaine (Robert Tremblay), Claudine (Christian Gaudreau), Ghislain (Chantal Tremblay); ses petits-enfants: Mylène (Rémy Simard), Thomas (Marilou Castonguay ), Philippe, Marc- Antoine, Charles, Laurianne, Mélissa, Stéphanie, Jean-Luc; ses arrière-petits-fils; Jordan, et Richard Simard; sa sœur Lisette (Émilien Gagnon), son frère Jean-Arthur (Dorothée Tremblay ) et Gaétane; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Tremblay; ses filleules et filleul; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et de nombreux amis(es). Un sincère remerciement au docteur Leblanc urgentologue et au docteure Anne Paquette, H.E.J. un merci tout spécial à son médecin traitant le docteur Gaétan Dallaire. Merci également au personnel du C.L.S.C pour leur grand dévouement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à La Fabrique de la paroisse St-François-d'Assise communauté des Éboulements. Formulaires disponibles au funérarium. La direction des funérailles a été confiée à la