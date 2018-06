LÉVESQUE, Louisette



À son domicile, le 29 mai 2018, à l'âge de 69 ans 8 mois, est décédée dame Louisette Lévesque, fille de feu dame Julienne Giasson et de feu monsieur Roméo Lévesque. Née à Sept-îles, le 28 septembre 1948, madame demeurait à Québec. Les membres de la famille recevront les condoléances àà compter de 13 h.Madame Lévesque laisse dans le deuil sa fille Lucie Bérubé; son petit-fils Noah Martel; ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs: Renée Lévesque, Rolande Lévesque, Michelle Lévesque (Carol), Paulette Veilleux (feu Marc); ainsi que ses neveux, nièces; son ami de cœur Gilles Olivier, ses enfants et petits-enfants ainsi que ses cousins, cousines et ami(e)s. Les funérailles sont sous la direction de