LORTIE, Jean



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 3 juin 2018, à l'âge de 73 ans et 11 mois, est décédé monsieur Jean Lortie, époux de dame Bibiane Bouffard. Il demeurait à Saint-Raymond. La famille vous accueillera pour un moment de reconnaissance à laà compter de 9 h,L'inhumation suivra au cimetière paroissial. Outre son épouse Bibiane, monsieur Lortie laisse dans le deuil ses filles: Caroline (René Pomerleau) et Marie-Eve (Jean-François Guay); ses petits-enfants: Laurent, Justin, Xavier et Damien; ses belles-sœurs de la famille Bouffard: Jocelyne (Serge Bernard) et Michèle (Yvon Roy) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et amis(e)s. Il est allé rejoindre ses parents Maxime Lortie et Rose Readman ainsi que ses frères et sa sœur: Pierre, Laval et Louise. La famille tient à remercier le personnel de l'unité coronarienne des soins intensifs de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour leur professionnalisme et leurs bons soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 261-4715, avenue des Replats, Québec (QC) G2J 1B8. Des formulaires seront disponibles au salon.