GUILLOT, Aurèle



À son domicile, le 11 juin 2018, à l'âge de 76 ans, est décédé monsieur Aurèle Guillot, époux de madame Lise Paré. Il demeurait à Québec, arr. Beauport. La famille vous accueilleraà compter de 12h30Monsieur Guillot laisse dans le deuil son épouse Madame Lise Paré ; ses enfants : Marc (Linda Larose) et Marian ; ses petits-enfants : Sarah et Samuel Guillot ; ses frères et sœurs : Laurent, Georges (Claudette Bélanger), Béatrice (feu Charles-Aimé Giguère), Marie-Paule (feu Roland Guillot) ; ses beaux-frères et belles-sœurs : Ginette Paré (Denis Bergeron), Diane Paré (feu Réjean Paré) et Gaston Morin (feu Claudette Paré), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un remerciement spécial aux équipes policières et ambulancières pour leur effort ainsi que leur soutient dans ces moments difficiles.