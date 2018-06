GARNEAU, Diane



À l'Hôpital Jeffery Hale, le 26 mai 2018, à l'âge de 68 ans, est décédée dame Diane Garneau, fille de feu monsieur Félix Garneau et de feu dame Lydia Caron. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aule samedi 16 juin 2018 de 11h à 13h.Elle laisse dans le deuil ses frères: Claude (Sonia Simard), Jacques (Francine Bouchard), Serge (Elaine McAllister) et Guy (Diane Verret); ses neveux et nièces: Florence, Grégoire, Julie, Renée, Laurent, Tania, Ivan et Daniel. Elle laisse également dans le deuil plusieurs cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec (Qc), G1S 3G3, Tél. : 418-683-8666.