BILODEAU, Roger



Au CHSLD de Sainte-Marie, le 7 juin 2018, à l'âge de 72 ans, est décédé M. Roger Bilodeau, époux de Mme Doris Couture. Il était le fils de feu M. Antonio Bilodeau et de feu Mme Rosée Lacroix. Il demeurait à Sainte-Marie. La famille vous accueillera au Funérariumdimanche le 17 juin 2018 de 13 h à 16 h, lundi le 18 juin 2018 de 9 h à 10 h 45.Il laisse dans le deuil outre son épouse: Doris Couture, ses enfants: Valérie (Jocelyn Lapointe) et Jérome (Valérie Pouliot); sa petite-fille: Mya Bilodeau, ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs de la famille Bilodeau. Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et de nombreux ami(e)s. Un merci spécial au personnel de l'unité de soins palliatifs du CHSLD de Sainte-Marie, à l'équipe d'oncologie de l'Hôtel-Dieu de Lévis, ainsi qu'au Dr Patrice Laflamme pour les bons soins prodigués, leur grande disponibilité et leur générosité. Dons suggérés: Fondation le Crépuscule: www.fondationlecrepuscule.com/ La société Canadienne du Cancer: www.cancer.ca/fr-ca/?region=qc