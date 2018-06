BERNIER BRETON, Clermonde



A l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 10 juin 2018, à l'âge de 67 ans et 1 mois, est décédée dame Clermonde Bernier, épouse en premières noces de feu Benoit Breton et en secondes noces de feu Martial Breton, fille de feu Adélard Bernier et de feu Alma Fortier. Elle demeurait à Sainte-Hénédine et native de St-Isidore.et de là au cimetière paroissial. La direction des funérailles a été confiée à laLa famille recevra les condoléances au funérarium de la Maison funéraire Nouvelle Vie Inc. de Sainte-Hénédine, vendredi le 15 juin de 19 h à 21 h 30, samedi, jour des funérailles à compter de 9 h. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Christopher (Julie Vallières), Evelyne (Gaston Gaudet) et Virginie; ses petits-enfants: David, Émilie et Sarah Breton. Elle était le soeur de Monique (feu Harmel Simard, feu Léopold Gourde), Marius (Marie-Jeanne Dumont), Rachelle (Bertrand Dion), Nicole (André Deblois), Marie-Paule (René Demers), Denis (Claudette Dubois), Francine (Henri Veilleux), Donald (Alyne Morin). Elle était la belle-soeur de Eustache (Jeannine Boivin), Hyacinthe (Lily Drapeau), Marie-Marthe (feu Roland Alain), Véronique, Alfred (Monique Simoneau), Horace, Élisabeth (Andy Yamamoto), Gaétane (Lionel Morin), Jacinthe, feu Jeanne D'Arc (Jacques Jobin, Ginette Brunet); elle laisse également dans le deuil ses neveux, nièces, cousins et cousines et amis(es). Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Canadienne du cancer, 1040, av Belvédère, bureau 214, Québec, G1S 3G3, www.cancer.ca ou à la Fabrique de Sainte-Hénédine.