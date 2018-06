CLAVET, Louisette



À l'Hôpital St-François d'Assise, le 8 juin 2018, à l'âge de 81 ans, entourée de l'amour des siens, est décédée Mme Louisette Clavet. Fille de feu Charles Clavet et de feu Lucienne Parent, elle demeurait à Québec. Elle laisse dans le deuil ses nombreux frères et soeurs: Thérèse (feu Pierre Légaré), Denise (Gérard Desrochers), feu Claudette (feu Raymond Gingras), Claude (Yvonne Lavoie), Monic (Michel Laprise), Nicole (Yvon Rouleau), Mich-Lyne (Jean-Guy Bombardier), Christiane, Suzanne (Richard Guay), André, Roger (France Bernier), Jean (Ann Auger), Sylvie (Edgard Caillier) et Johanne (Alain Frenette). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et de nombreux amis. La famille recevra les condoléances aude 9h à 11h.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des Petits Frères Des Pauvres. (168 Rue Chabot, Québec, QC G1M 1K5, Canada). Pour rendre hommage à Mme Clavet, nous vous invitons à visiter notre site Internet www.dignitequebec.com.