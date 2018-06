BILODEAU, Roger



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, Québec, le 2 juin 2018, à l'âge de 87 ans 4 mois, est décédé monsieur Roger Bilodeau. Il était le fils de feu dame Marie-Anne Fortier et de feu monsieur Philippe Bilodeau. Né à St-Ferréol-les-Neiges, le 14 janvier 1931, il demeurait à Québec. Les membres de la famille recevront les condoléances àle vendredi 15 juin 2018 de 19h à 22h ainsi queà compter de 9h.Les cendres seront déposées au cimetière de St-Tites-des-Caps. Outre son épouse Aline, monsieur Bilodeau laisse dans le deuil ses enfants: Alain (Carole Tardif), Sylvie (Denis Beaulieu), Martine (Denis Lachance), Daniel (Carole Tremblay); ses petits-enfants: Jean-Simon, Marie-Pier, David, Julie, Francis, Pierre-Yves, Michel, Mariane, Benoit, Audrey; ses filleul(e)s: Line, Louise, Martin, David; ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs: feu Philippe (Violette), Jeanne D'Arc (feu Raymond Drouin), feu Léonce, Jeannine (feu Eugène Beaupré), Irène, Rose-Aimée (Gérard Lahaie), feu Paul-Émile (feu Aline Racine), Gérard (Mariette Thomassin), Jean-Claude; de la famille Thomassin: feu Paul-André (Huguette Robitaille), Lorraine (feu Charles Julien), Laurent (feu Lise Boissonneault), René (feu Jacqueline Bissonnette), Raymond (Claude Louise Gauthier), feu Denis (Carole Moffette), Diane (Jean-Marc Couturier), Madeleine (André Giguère), feu Gilles; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille remercie particulièrement son médecin de famille Dre Odette Nicol ainsi que Dre Anne Paquette des soins palliatifs de l'Hôpital de l'Enfant- Jésus pour l'attention portée et la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation de l'I.U.C.P.Q, Téléphone : 418-646-4999, Site : www.fondation-iucpq.org, ou à la Société de recherche sur le cancer, Site : www.societederecherchesurlecancer.ca, Téléphone: 1-866-343-2262. Les funérailles sont sous la direction de