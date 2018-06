GAUVIN, Laurence Blais



Au CHSLD des Jardins du Haut St- Laurent, le 29 mai 2018, à l'âge de 85 ans, est décédée entourée de l'amour des siens, madame Laurence Blais, épouse de feu monsieur Guy Gauvin, fille de feu monsieur Adélard Blais et de feu madame Blanche Langlois. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil sa fille Josée et son fils Mario; sa sœur Céline Blais (Gilles Laberge); son frère Paul-André Blais (Micheline Huot); ses belles-sœurs et beaux-frères : feu Roland Gauvin (feu Aimée Renaud), feu Jeanine Gauvin, feu Paulette Gauvin, feu Gilberte Gauvin (feu Charles Goulet), feu Suzanne Gauvin (feu Jean-Marie Forgues) et feu Claude Gauvin ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 12h à 14h.L'inhumation des cendres se fera au Mausolée Marie-de-l'Incarnation du cimetière St-Charles à une date ultérieure. Des remerciements particuliers au personnel du CHSLD des Jardins du Haut St-Laurent pour leur grande humanité et les très bons soins prodigués à notre mère lors de son séjour parmi eux. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC, 4715, avenue des Replats, bureau 261, Québec, Québec Téléphone: 418 682-6387, Site web : www.coeuretavc.ca . Des formulaires seront disponibles sur place.