FOURNIER, Simone



Au Centre d'hébergement St-François, le 4 juin 2018, à l'âge de 94 ans et 6 mois, est décédée madame Simone Fournier, épouse de feu monsieur Fernand Langlois, fille de feu madame Joséphine Lemieux et de feu monsieur Alphonse Fournier. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres,L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Charles ultérieurement. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Fernande, Jacques (Martine Lachance), Jocelyn et Mario (Luce Villeneuve); ses petits-enfants : Steve, Cynthia et Anne-Marie; ses arrière-petits-enfants : James, Andy, Allison, Jessie-Anne, Thomas et France; son frère, Alexandre (Florence Gélinas), Gérard (Rosanne Fontaine) et Rolande (feu Jacques Lefèbvre), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. Elle était la sœur de : feu Germaine, feu Marie, feu Marie-Jeanne (feu Louis Godbout), feu Lucien (Gisèle Simard), feu Maurice (feu Simone Crépeau), feu Laurent (feu Irène Ouellet), feu Gabrielle (feu Ovide Chabot), feu Robert (Estelle Beaulieu), feu Paul (Hélène Picard), feu Thérèse (feu Jean-Guy Campeau) et feu Émilien (feu Lucille Morin). Elle était la belle-sœur de plusieurs membres de la famille Langlois. La famille tient à remercier tout le personnel du Centre hospitalier St-François pour leur grand dévouement et les soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Parkinson - Région de Québec, 245, rue Soumande, bureau # 218, Québec, Québec, Téléphone : 418 527-0075, Courriel : information@prqca.ca, site web : www.prqca.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.