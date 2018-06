GAGNON, Yves



À l'Hôpital Hôtel-Dieu de Québec, le 11 juin 2018, à l'âge de 65 ans et 2 mois, est décédé, après un valeureux combat contre la maladie, monsieur Yves Gagnon, fils de feu Robert Gagnon et de feu Marie-Rose Jean. Il demeurait à Lévis, autrefois à Cap-Saint-Ignace. Il laisse dans le deuil son épouse, madame Nancy St-Pierre; ses enfants: Mathieu (Jessica Jobin) et Geneviève (Yann Thivierge); ses petits-enfants: Benjamin et Alexis; sa soeur Huguette (Marcel Gagnon); ses frères: Gilles (Nicole Cyr) et Serge (Hélène Tondreau); son beau-père monsieur Gaston St-Pierre (feu Madeleine Gagnon); les enfants de son épouse: Manuel Lessard (Geneviève Bélanger) et Amélie Lessard; ses petites-filles: Camille et Marie-Soleil; ses belles-soeurs: Hélène St-Pierre (Adrien Solomon) et Caroline St-Pierre (André Richard); ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Québec pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, dédié au département d'oncologie (https://www.jedonneenligne.org/fondationchudequebec/DG/). La famille vous accueillera auà compter de 12h.L'inhumation aura lieu au cimetière de Cap-Saint-Ignace à une date ultérieure.