Les Alouettes prêts à en découdre avec les Lions

C’est sous la pluie que les Alouettes de Montréal ont peaufiné, jeudi, leur stratégie en vue du premier match de la saison.

Il s’agissait du dernier moment où l’entraîneur-chef des Moineaux, Mike Sherman, pouvait évaluer les siens avant qu’ils ne s’envolent vers Vancouver où ils affronteront les Lions samedi soir.

Le pilote de 63 ans semblait satisfait de l’effort fourni, mais a particulièrement hâte de passer aux choses sérieuses.

«J’ai hâte au premier match. Je suis nerveux de voir comment nous allons débuter. Nous jouons contre une excellente équipe de football. Je veux voir comment nous allons rivaliser contre ce type d’équipe, qui est extrêmement robuste. Il s’agira d’un bon test», a affirmé Sherman.

Le centre-arrière Patrick Lavoie partageait l’optimiste de son entraîneur.

«C’était la fin du polissage en vue de la partie. J’ai aimé que nous n’ayons pas commis de mauvais jeu [jeudi] autant en attaque qu’en défensive ou au sein des unités spéciales», a expliqué le footballeur originaire de Sainte-Flavie.

Bomben de retour?

Le joueur de ligue à l’attaque Ryan Bomben prenait des répétitions avec ses coéquipiers comme sixième homme.

Le gaillard de 30 ans est incommodé par une fracture des jointures depuis la fin du mois de mai.

Sherman est resté prudent quant à la possibilité de le voir dans la formation pour la première rencontre de la saison.

«Il a eu une bonne pratique. On va voir comment va sa main et comment il se sent [vendredi], mais il est possible qu’il puisse jouer», a dit l’entraîneur-chef.

Les Alouettes fouleront le terrain du BC Place Stadium à 22h, heure de l’Est, samedi.

Un nouveau joueur de ligne défensive

Juste avant le début de l’entraînement, les Alouettes ont annoncé la signature du joueur de ligne défensive canadien Faith Ekakitie pour une saison.

Le mastodonte de 6 pi 1 po et 292 lb a été sélectionné au tout premier rang du repêchage canadien de la Ligue canadienne de football en 2017 par les Blue Bombers de Winnipeg. L'ancien des Hawkeyes de l'Université de l’Iowa a par la suite disputé 14 rencontres avec Winnipeg, effectuant cinq plaqués défensifs au cours de sa première saison professionnelle.

Ekakitie a pris part au camp d'entraînement des Blue Bombers en 2018 avant d'être libéré. À Montréal, il est réuni avec le quart Drew Willy, joueur que les Bombers avaient échangé pour acquérir le premier choix de l'encan 2017.

Le nouveau venu était présent à l’entraînement, mais ne sera pas utilisé contre les Lions.