Arrestations et saisie de plus de 200 plants de cannabis à Drummondville

Les policiers de la Sûreté du Québec ont procédé à l’arrestation de deux hommes, mardi, et saisi une certaine quantité de drogue, dont plus de 200 plants de cannabis, à Drummondville.

Lors de perquisitions réalisées dans deux résidences à Saint-Léonard-d’Aston et à Drummondville, les policiers ont saisi plus de 200 plants de cannabis, près d’un kilogramme de cocaïne, une dizaine de libres de cannabis, de la psilocybine, une arme prohibée et deux véhicules.

Un homme âgé de 20 ans, résidant de Saint-Célestin, et un homme de 43 ans de Drummondville ont été arrêtés. Ils ont comparu mercredi au palais de justice et pourraient faire face, entre autres, à des accusations de trafic de cocaïne, de production de cannabis et de possession aux fins de trafic de ces deux substances.