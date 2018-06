VILLENEUVE, Charles-Auguste



À l'institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, le 2 juin 2018, à l'aube de ses 85 ans, est décédé monsieur Charles-Auguste Villeneuve, fils de feu dame Valéa Renaud et de feu monsieur Arthur Villeneuve. Il demeurait à Saint-Émile. La famille recevra les condoléances en présence du corps à lale vendredi 15 juin 2018 de 19h à 22h et le samedi 16 juin 2018 de 8h30 à 9h45.Son corps sera mis en crypte à l'édifice Catherine de St-Augustin au cimetière Saint-Charles. Il laisse dans le deuil, ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs : Gilbert (Monique Auclair), feu Richard (Marthe Morillon), feu Hélène (feu Raymond Beaulieu), feu Laurent (feu Murielle Morneau), Denise (feu Roger Auclair), avec qui il a vécu, sa soeur Angéline (feu Marcel Laliberté), son ange gardien Lisa, Keven, Louisa (Rolland Turcotte); son filleul : feu Simon Villeneuve et son petit trésor adorée, sa filleule Sabrina Hamel; n'ayant pas eu d'enfants, il a aimé ses neveux et nièces : Manon, Christian, François, Anne, Annie, Gina, Lina, Martin, Julien, Denis, de nombreux cousins, cousines. Un Merci spécial à Réjean Normandeau pour les bons services rendus, ainsi qu'à Martine Diotte pour toute l'aide apportée à Lisa pour les soins. Un sincère remerciement au personnel du CLSC de la Jacques Cartier (Nadine et Nathalie), au Christ-Roi pour leurs bons soins, à son infirmière de hôpital Laval, Mireille Villeneuve, et enfin à la Résidence Havre Joie de vivre où il était depuis quelques mois entouré d'Anges gardiens dont Adèle, Fanny, Nathalie ,Johanne, Daniel et quelques autres. Merci à Gina et Normand pour leur aide précieuse, également. Pour vous qui avez été pour moi, un oncle, un frère, un confident et mon meilleur ami, ces dernières années. Je vous souhaite un repos bien mérité. Je vous aime. (message personnel de Lisa)Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, 2725, chemin Sainte-Foy, Québec (Québec) G1V 4G5, tél : 418 656-4999, téléc : 418 656-4678, courriel : Info@fondation-iucp.org, site Internet : http://iucpq.qc.ca. Des formulaires seront disponibles au salon lors des condoléances.