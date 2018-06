GERMAIN, Jean-Pierre



Au CHSLD de Donnacona, le 31 mai 2018, à l'âge de 71 ans, est décédé monsieur Jean-Pierre Germain époux de madame Claudette Corriveau, et fils de feu monsieur Gaston Germain et de feu madame Simone Jobin. Il demeurait à Cap-Santé. Monsieur Germain laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants: Nathalie (Guillaume Daguet) et Simon-Pierre (Isabelle Vézina); ses petits-enfants: Félix-Antoine, feu Émile, Thomas et Théo; ses frères et soeurs de la famille Germain: feu Lise (Pierre Lefebvre (Mireille Bergeron), Diane (Dave Gaudet), Yvette (Gaétan Quirion), Réal, feu Roch, France (André Gignac), Yvon (Élaine Tessier), Johanne (Gaétan Marcotte) et Dannie; ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Corriveau: Thérèse (feu Marcel Bédard), André (Danielle Couture), Robert, Aline, feu Jacques (Lucille Lapointe), Angèle, feu Benoit et Jocelyne (Jean-Charles Gauthier); ses filleuls: Dannie Germain et Mireille Garneau ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines. Remerciements au personnel des CHSLD de Donnacona et de St-Casimir pour les bons soins prodigués et leur humanisme. Monsieur Germain ne sera pas exposé.. La famille recevra les condoléances à l'église 1h30 avant la cérémonie, sous la direction de laVous pouvez exprimer votre sympathie en offrant un don à la Société Parkinson de Québec, 245, rue Soumande, bureau 218, Québec (Québec) G1M 3H6 www.sprq.ca . Les formulaires seront disponibles à l'église.