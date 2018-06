DAIGLE, Henri



Au CHSLD de Saint-Sylvestre, le 31 mai 2018, à l'âge de 82 ans et 7 mois, est décédé monsieur Henri Daigle, époux de feu madame Gaétane April. Il demeurait autrefois à Lévis, secteur Lauzon. Il laisse dans le deuil ses enfants : Martin (Diane Pelchat) et Mylène (Jean-Yves Nadeau); ses petits-enfants : Andréane, Jonathan, Marie-Ève et Jean-Nicolas Daigle, Mathieu, Thomas, Jacob et Léa Nadeau; ses soeurs et frères : feu Monique (feu Marcel Gingras), feu Claudette, Robert, feu Gaston (Jeanine Lavallière), feu Pierre, Hélène (Benoît Faucher), Yves (Ginette Demers) et Line (Gervais St-Onge); ses belles-soeurs et beaux-frères de la famille April : Marie-Paule, Jocelyne, Juliette (Clarence Parrott), Ginette (Réjean Daigle), Gilles (Wavey Baker), feu Jean-Yves et Jocelyn; ainsi que ses neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements au personnel du CHSLD de Saint-Sylvestre pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Parkinson Région Québec Chaudière-Appalaches (https://prqca.ca/faire-un-don/).La famille vous accueillera à la résidenceà compter de 12h.