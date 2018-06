OUELLET, Réal



À l'Hôpital St-François d'Assise, Québec, le 7 juin 2018, à l'âge de 89 ans 3 mois, est décédé monsieur Réal Ouellet, époux de dame Marie-Paule Sirois. Né à Rivière-Bleue, le 14 février 1929, il était le fils de feu dame Jeanne Lévesque et de feu monsieur Charles Eugène Ouellet. Il demeurait à Québec, arr. Beauport. Les membres de la famille recevront les condoléances àà compter de 17 h.Les cendres seront par la suite déposées au Columbarium La Seigneurie. Outre son épouse Marie-Paule, monsieur Ouellet laisse dans le deuil ses deux filles: Nathalie (Patrick Lachance), Manon (Michel Kearney); ses petits-enfants: Jordan Lachance, Mathis Lachance, Rosalie Vasilakos, Nikolas Vasilakos, Alaïka Vasilakos, Romy Vasilakos, Hayden Vasilakos; ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-soeurs: Sœur Patricia (Religieuses Hospitalières de St- Joseph de Bathurst), Lorette (feu Blondin Gagnon, Gaston Massé), Antonia (Tony) (feu Neilson Nadeau), Jeanne (feu Paul Blais, Philippe Julien), Renaud (Jacqueline Morin), Renald (Michèle Pauzé), Roland (Yvette Giroux), Jean Eudes (feu Andrée Côté, Angele Appleby), Marius Picard (feu Thérèse), Nicole Côté (feu Jean-Yves Ouellet); de la famille Sirois: Serge, Rolande (Denis Mercier), Nicole (Claude Emond), Danielle (Germain Cormier), Doris (André Bowles), Francine Demers (feu Gérald) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Réal était également le frère et beau-frère de: Rita (Raoul Bérubé), Anita (Gilbert Potvin), Réjean (Georgette Dubé, Fernande Lefrançois), Réjeanne, Gilles Sirois, tous décédés. La famille remercie tout le personnel de l'Hôpital St-François d'Assise ainsi que le centre d'hébergement d'Assise pour l'attention portée et la qualité des soins prodigués. Les funérailles sont sous la direction de