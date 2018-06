RATTÉ, Gabrielle Lemay



A l'hôpital Laval, le 2 juin 2018, est décédée, à l'âge de 86 ans et 11 mois, madame Gabrielle Ratté, épouse de feu Paul-Henri Lemay, fille de feu Délia Denault et de feu Adrien Ratté, le fondateur de Pneus Ratté. Elle demeurait à Québec.Les membres de la famille recevront les condoléances à compter de 9 h,L'inhumation se fera au cimetière Saint-Charles, 1460 boulevard Wilfrid-Hamel Ouest, Québec. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Johanne, (Benoît Cloutier), Odette (Mario Asselin), Gaétan (Linda Pépin), Yvon (Josée Dion), Julie (Lajos Kapuvari); ses petits-enfants: Danny, Sabrina, Aurélie, Paul-André, Olivier, Valérie, Mathieu, Dominique, Gabriel, Andréa; et les arrière-petits-enfants: Finley, Alizée, Mahée, Félix, Florence, Laurianne et Léa; ses frères et sœurs: feu François (feu Lucille Breton), feu Aline (feu Georges Jobidon), feu Maurice (feu Huguette Houde), feu Denise (feu Gérard Gagnon) et feu Paul-Henri (Nicole Pagé); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Lemay: Feu Eugénie, feu Lucienne, feu Marguerite (feu Herménégilde Collin), feu Thérèse (feu Gaby Gosselin), feu Jeanne-D'Arc (feu Louis-Georges Allard), feu Irène (feu Marcel Racine), feu Annette, feu Fernande, feu Antonia (feu Donat Blouin), feu Marie-Claire (Roger Labadie), feu Jeanne (André Letarte), feu Aline, Pierrette (Claude McGee), Lucien Portugais ainsi que plusieurs neveux et nièces. La famille tient particulièrement à remercier le Dr André Bélanger et son équipe, le personnel du CLSC de la Basse-ville et le service d'aide amical pour leur dévouement et les bons soins prodigués à notre mère. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don au Service amical Basse-Ville inc., 570, rue Saint-François Est, Québec 418 529-9029, www.serviceamical.com. La direction des funérailles a été confiée à Lépine Cloutier. Gabrielle nous a quittés, entourée de l'amour des siens, en paix et avec Dieu. Sa droiture, la bonté de son cœur et sa grande simplicité lui gagnaient l'affection de tous ceux et celles qui l'entouraient. Merci maman de ton amour inconditionnel, de ton dévouement et de ta grande générosité. Puisse Dieu qui t'a rappelée à lui, te récompenser pour tout le bien que tu as fait, en te donnant la vie éternelle. Tu nous laisses, à nous tes enfants et à ta belle descendance, le souvenir d'une mère aimante et dévouée, à chérir avec fierté. De là-haut veille sur nous chère maman que nous aimons tant et aimerons éternellement.