JUNIUS, Marcel, O.C, C.Q.



Marcel Junius, veuf de Madeleine Deblon (2001), nous a quittés à Québec le 6 juin 2018 au terme d'une courte maladie, entouré des siens. Originaire de Verviers en Belgique, il a exercé sa profession d'architecte et d'urbaniste sur les deux continents. Passionné d'architecture, de patrimoine et d'histoire, il a été connu notamment comme cofondateur et premier secrétaire générale de l'Organisation des villes du patrimoine mondial en 1992. Il a également reçu le Prix du Québec - Prix Gérard-Morisset pour le Patrimoine en 2003.Il laisse dans le deuil ses enfants Brigitte (Jacques Lalande), Bruno (Diane Blouin) et Bénédicte (André Gagné); ses petits-enfants Catheryne (Maxime Hérard), Charles-Éric (Alexandra Bélanger) et Michèle; ses arrière-petites filles Alyicia, Byanca, Eva et Mila, ainsi que quelques parents et amis proches.où la famille recevra les condoléances à compter de 10 heures. L'inhumation des cendres aura lieu au cimetière Notre-Dame-de-Belmont à une date ultérieure. Vos témoignages de sympathie peuvent également se traduire par un don à Transplant Québec (don d'organes) : par la poste au 200-4100, rue Molson, Montréal (Québec) H1Y 3N1 ou en ligne à l'adresse suivante : http://www.transplantquebec.ca/contribuer