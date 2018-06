LAMONTAGNE,

Georgette Chabot



Au Centre d'hébergement de Saint- Anselme, le 29 mai 2018, à l'âge de 93 ans et 10 mois, est décédée madame Georgette Chabot épouse de feu Robert Lamontagne. Elle était la fille de feu Georges Chabot et de feu Marie Richard. Elle demeurait au Manoir de la Rive- Claire de Sainte-Claire, Bellechasse.où la famille sera présente pour recevoir les condoléances à compter de 9h30. Les cendres seront inhumées par la suite, au cimetière paroissial. Elle était la sœur de: feu Rock (feu Yvonne Bourget), feu Cécile (feu Eugène Marceau), feu Gabrielle (feu Arthur Audet), feu Robert (feu Cécile Therrien), feu Roland (feu Marguerite Vien) et feu Jean-Charles (feu Françoise Beauvais). De la famille Lamontagne, elle était la belle-soeur de: feu Edmond (feu Jeannette Rousseau, feu Léonie Lampron), feu Rosa (feu Apolinaire Corriveau), feu Alfred (feu Isabelle Corriveau), feu Sœur Marie-Blanche, feu Eugène (feu Gertrude Fauchon), feu Sœur Claire, feu Marguerite (feu René Lamontagne), feu Sœur Germaine et feu Valère (feu Louisette Aubé). Elle laisse aussi dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et de nombreux ami(e)s. Un remerciement spécial au Dr Berger, au personnel du Manoir de la Rive-Claire ainsi qu'au personnel du Centre d'hébergement de Saint-Anselme pour les bons soins prodigués. Toutes marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer 1040, av. Belvédère, bur. 214 Québec (Québec) G1S 3G3. Des formulaires seront disponibles à l'église. La direction des funérailles a été confiée à la Maison Funéraire :