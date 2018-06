DUGAL, Francine



À l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, le 10 juin 2018, à l'âge de 70 ans et 8 mois est décédée dame Francine Dugal, épouse de monsieur Reynold Leclerc. Fille de feu dame Germaine Bernard et de feu monsieur Arthur Dugal. Elle demeurait à Sainte-Lucie-de-Beauregard, comté de Montmagny. Elle laisse dans le deuil outre son époux, ses enfants: Christian (Sarah McGuire), Valérie (Dario Roy, sa fille Mélodie), ses petits-enfants: Eleya et Jack. Elle était la sœur et la belle-sœur de: Ghislaine (feu Joseph Leblond), feu Gaëtan (Marthe Leblond), Clémence (feu Georges Legault), feu Odette, Denise (Bertrand Gagnon), feu Jacques, feu Michel (Francine Laurendeau), feu Micheline (Charly Briguet), feu Rémy (Ginette Roy), Jean (Irène Veilleux) et Marjolaine. De la famille Leclerc: feu Yvon (Angèle Fortin), Donald (Yvette Deschênes), Liette (Clermont Lachance), Régis, Carole (feu Napoléon Doyon), feu Ginette, Christiane (Germain Couette), Marius (Sylvie Pelletier). Sont également affectés par son départ ses neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Des remerciements sont adressés au personnel soignant de l'unité coronarienne de l'IUCPQ pour les bons soins apportés et leur professionnalisme. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation de l'institut universitaire de cardiologie (IUCPQ) 2700, Ch. des Quatre-Bourgeois, Qc, G1V 0B8. Des formulaires seront disponibles à l'église.où les membres de la famille vous accueilleront à compter de 13h. La direction a été confiée à la maison funéraire