RACINE, Jean-Paul



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 8 juin 2018, à l'âge de 87 ans et 7 mois, est décédé monsieur Jean-Paul Racine, époux de madame Solange Carrier, fils de feu madame Clara Cantin et de feu monsieur Rosario Racine (feu Mathilda Lachance en secondes noces). Il demeurait à Lévis.Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants: Murielle (Gaétan Chevanel), Jacques, Suzanne (André Gilbert), Michèle (André Turgeon), Ginette (André Langelier), Pierre; ses petits-enfants: Valérie (Pierre Brassard), Julie (Martin Bouchard), Alexandre, Pierre (Allison Sandeman), David (Sophie Laurier), Michaël (Marie-Raphaëlle Leblond); ses arrière-petits-enfants: Charlotte, Willie, Mathis, Justin et Rebecca; ses sœurs: Yvette (feu René Pichette), feu Gloria et Monique; ses frères: feu Bruno (feu Madeleine Carmachael), Rosaire (Murielle Thibodeau), feu Prime (Lisette Hamelin), Napoléon (Denise Desrochers), Aldéric (Ghislaine Falardeau), Robert (Lise Desrochers), Yvon; ses belles-sœurs de la famille Carrier: Monique et Colette (feu Eddy Whalen), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille recevra les condoléances, en présence du corps, aule jeudi 14 juin 2018, de 19h à 22h, ainsi que le vendredi 15 juin 2018, de 11h à 13h30.La mise en crypte aura lieu ensuite au Mausolée Mont-Marie. La famille tient à remercier tout le personnel de l'Hôtel-Dieu de Lévis et plus particulièrement le personnel de l'urgence pour les bons soins prodigués et leur bon soutien. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis, téléphone : 418 835-7188, site web : www.fhdl.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.