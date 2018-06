GAMACHE, Jacqueline



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 5 juin 2018, est décédée subitement madame Jacqueline Gamache, conjointe de feu Lucien Duval. Elle demeurait à Beaumont. Elle laisse dans le deuil sa fille: Marie-France; sa petite fille adorée: Stella Robitaille et son père Jean-Philippe Robitaille; ses frères et soeurs: Marie-Anne, Gaétane, Odile (Henri Saint-Amour), feu Rachel (feu Jean-Guy Lavoie), feu Gisèle (feu Paul-Émile Avoine), Françoise, Suzanne, feu Gaétan, feu Bernard et feu Gervais; ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Duval: Claude, Jeannine (André St- Pierre), Réjean (Ginette Plante), Aline (Cyrille Ouellet), Patrice (Linda Caron) ainsi que plusieurs cousins, cousines, neveux, nièces, autres parents et ami(e)s.La famille tient à remercier l'équipe de l'urgence de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins prodigués ainsi qu'aux organismes Entraide Solidarité Bellechasse et Coopérative de services Rive-Sud. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis (http://www.fhdl.ca/faire-un-don/). La famille vous accueillera au :le vendredi 15 juin, de 19h à 22h et le samedi 16 juin à compter de 12h.L'inhumation aura lieu au cimetière de Saint-Aubert de L'Islet à une date ultérieure.