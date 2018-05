Cette crème solaire licorne va amener votre look de plage à un autre niveau

À l’occasion de la saison estivale, la marque Unicorn Snot a sorti un produit qui a attiré notre attention: un trio de crèmes solaires aux couleurs holographiques, telle une licorne!

On se rappelle de cette crème solaire pailletée par Sunshine and Glitter qui nous avait tous impressionnés. On n’avait pas tout vu!

Une publication partagée par Unicorn Snot (@unicornsnot) le 9 Mai 2018 à 9 :22 PDT

La marque Unicorn Snot est connue sur les réseaux sociaux pour ses produits tape-à-l’oeil rappelant la créature mystique, dont un gloss, un gel pour le corps ou encore des brillants pour les lèvres qui ont fait fureur auprès des fanas de beauté.

La venue de cette crème solaire est donc la cerise sur le sundae!

Une publication partagée par Victoria's Toy Station (@victoriastoystation) le 17 Mai 2018 à 9 :42 PDT

À notre plus grand bonheur, la crème solaire sans fragrance, faite à partir de cire d'abeille, est disponible en trois couleurs : doré, bleu et rose. À nous le teint de licorne!

Une publication partagée par Unicorn Snot (@unicornsnot) le 8 Mai 2018 à 10 :46 PDT

Pour les plus craintives, cette crème solaire est aussi efficace que les autres écrans solaires sur le marché, puisqu'elle possède un FPS 30 et résiste à l’eau durant 80 minutes.

Le petit plus? Elle procure un effet brillant et coloré sur la peau. YAS!

Une publication partagée par Unicorn Snot (@unicornsnot) le 20 Avril 2018 à 9 :59 PDT

Deux problématiques sont soulevées. D'une part, pour ceux et celles qui font de l'eczéma ou de la rosacée, évitez l'usage de cette crème puisque les brillants risquent d'irriter votre peau.

D'autre part, prenez votre temps durant l'application pour éviter que les brillants pénètrent dans vos yeux.

Le produit est opaque lorsqu’il est appliqué, mais il devient magiquement transparent lorsqu’il est absorbé par la peau, laissant une brise de brillants.

Vous voulez être extra? Appliquez plusieurs couches pour briller de mille feux sur la plage.

Une publication partagée par Unicorn Snot (@unicornsnot) le 12 Mars 2018 à 1 :00 PDT

Crème solaire holographique, 20$, unicornsnot.com

*Pour faire le plein d'inspiration mode et beauté vraiment pas #basic, suivez billie jean sur Instagram et Facebook!