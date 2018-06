MORIN LAVOIE, Thérèse



Au Centre d'hébergement de Cap-Saint-Ignace, le 7 juin 2018 à l'âge de 88 ans, est décédée madame Thérèse Morin, épouse de feu monsieur Lorenzo Lavoie, demeurant à Cap-Saint-Ignace. Elle était la fille de feu dame Georgianna Morin et de feu monsieur Jean-Baptiste Morin. Elle laisse dans le deuil, ses enfants: Michel (Carole Fournier), Denis (Rachelle Landry) et Martin (Guylaine Sauvageau); ses petits-enfants: sa filleule Marie-Christine et Mélissa Lavoie (Jason Bérubé), Mélanie (Tony Fiset) et Joséanne Lavoie, Étienne et Gabrielle Lavoie. Elle était la sœur de: feu Dolorès (feu René Hudon), Armand (Frère Mariste), feu Clément (feu Monique Richard), Jeannine (Lionel Deschamps), Rachel (feu Jean Richard) et feu Gérard. Sont aussi affectés par son départ, ses belles-sœurs et son beau-frère de la famille Lavoie: Alice (feu Armand Pelletier) et Ghislaine (Yvan Pelletier), son filleul Gervais Hudon, sa filleule Isabelle Morin, ainsi que ses autres neveux et nièces, ses cousins, cousines et amis(es). Nous tenons à remercier particulièrement Rose-Hélène Caron pour sa présence, ses attentions et son soutien; sans elle, notre mère n'aurait pu demeurer aussi longtemps chez-elle. De sincères remerciements sont aussi adressés au personnel des Centres d'hébergement de Saint-Fabien de Panet et de Cap-Saint-Ignace, pour la qualité de leurs soins, le cœur qu'ils y mettent et leur professionnalisme. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fabrique de Cap-Saint-Ignace, 15, rue Jacob Cap-Saint-Ignace (Québec), GOR 1H0 ou à la Résidence Marcelle Mallet, 91, rue du Manoir Est, Cap-Saint-Ignace (Québec), G0R 1H0. Des formulaires seront disponibles au salon. Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funérairejeudi 14 juin 2018 de 19h à 21h30, vendredi, jour des funérailles à compter de 12h30.suivi de l'inhumation au cimetière paroissial.