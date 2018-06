Des profits de 1,3 milliard $ pour Loto-Québec en 2017

Loto-Québec a enregistré des profits de 1,3 milliard $ l’an dernier, en hausse de 8,5 % (+133,6 millions $).

Dans son rapport annuel déposé à l’Assemblée nationale, la société d’État fait état de revenus en hausse de 3,7 %, à 3,77 milliards $ pour l’exercice annuel terminé le 31 mars dernier.

La plus grande partie des revenus (1,88 milliard $) provient du secteur des loteries, alors que les casinos ont rapporté 907 millions $, en hausse de 8 %.

Les jeux en ligne sont de plus en plus populaires. Les revenus provenant de ce secteur atteignent 118 millions $, en hausse de presque 37,5 % en un an.

«Notre bonne performance est attribuable aux efforts conjugués de tous nos secteurs pour dynamiser notre offre», a indiqué la PDG de Loto-Québec, Lynne Roiter.

Loto-Québec dit avoir ainsi remis au gouvernement du Québec un dividende de 1,31 milliard $, soit 169 millions $ de plus que la cible annoncée par le ministère des Finances.