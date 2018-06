Deux enfants de 5 et 9 ans blessés par balle à Toronto

TORONTO | Deux jeunes filles âgées de 5 et de 9 ans ont dû être transportées d'urgence jeudi à l'hôpital SickKids de Toronto après avoir été blessées par balle dans le secteur de Scarborough.

Les services d’urgence ont été dépêchés sur les lieux vers 17 h après des appels rapportant des coups de feu près de la route McCowan et de l'avenue Steeles, a rapporté CityNews, citant les ambulanciers.

Les victimes sont âgées de seulement 5 et 9 ans et jouaient apparemment dans un petit parc. La vie de la plus jeune serait en danger et elle se trouvait au bloc opératoire en soirée, l’autre victime devant aussi être opérée, a confirmé la police de la Ville Reine.

Un suspect était activement recherché en milieu de soirée relativement à cette attaque.