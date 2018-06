DÉZÉ, Christine



Une grande dame est décédée paisiblement et entourée de ses proches à l'Hôtel-Dieu de Québec à l'aube du 8 juin 2018. Elle laisse derrière elle sa fille Élodie (Ezra), son fils Sébastien (Vali), son compagnon Réginald Richard, le père de ses enfants Thierry Gros (Marilou), ses petits-enfants de coeur Arthur et Léo, la famille Richard, ainsi que ses amis(es) chers(es) et sa famille d'outre-mer.Nous tenons à remercier le dévoué personnel de l'Hôtel-Dieu de Québec, la docteure Sebastianelli, son équipe, la docteure Saint-Pierre des soins palliatifs ainsi que la Fondation québécoise du cancer pour son soutien essentiel. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Québécoise du cancer, 190, rue Dorchester Sud, bureau 50, Québec, Qc, Téléphone : 418 657-5334 Courriel : cancerquebec.que@fqc.qc.ca Site web : www.fqc.qc.ca.