DUQUETTE, Brigitte



À son domicile, le 3 juin 2018, à l'âge de 55 ans, est décédée madame Brigitte Duquette, fille de feu monsieur Léopold Duquette et dame Lise Duquette; et l'épouse de monsieur Denis Roy. Elle demeurait à St-Charles-de-Bellechasse. La famille accueillera parents et ami(e)s, de 12 h à 14 h,Elle laisse dans le deuil son époux: monsieur Denis Roy; ses deux fils: Benjamin (Victoria Simard), Jonathan, sa mère madame Lise Duquette (feu Léopold Duquette) ses sœurs: Josée (Richard Rémillard), Sophy (Denis Lamontagne) son filleul: Jimmy Rémillard; sa belle-mère: madame Jacqueline Breton (feu Paul-Aimé Roy) ses belles- sœurs et beaux-frères: Diane (Marius côté), Micheline (Marcel Sénéchal), Lyne Gonthier (feu Daniel Roy) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et de nombreux ami(e)s. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 261-4715 ave des Replats, Québec G2J 1B8. La direction des funérailles a été confiée à la Résidence funéraire