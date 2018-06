ÉTHIER, Fernand



À l'Hôpital Saint-François d'Assise, le 31 mai 2018, à l'âge de 84 ans, est décédé monsieur Fernand Éthier, époux de feu dame Denise Robert et fils de feu monsieur Georges-Henri Éthier et de feu dame Noëlla Lavallée. Il demeurait à Québec.de 16 heures à 18 heures.Il laisse dans le deuil ses enfants : Jocelyn (Guylaine), Raynald (Ginette) et Carole (Jean-Jacques); ses petits-enfants : Josiane, feu Alexandra, Benoit (Josiane), Emmanuel, Charlène et Laurie, ainsi que ses belles-sœurs, beaux-frères, neveux, nièces, cousins, cousines et nombreux ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel soignant de l'Hôpital de St-François d'Assise pour les bons soins prodigués à leur père. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 4715, avenue des Replats, bureau 261, Québec (Qc), G2J 1B8, tél. : 418-682-6387.