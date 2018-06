FORTIER, Linda



Au Centre Paul-Gilbert, le 8 juin 2018, à l'âge de 57 ans, est décédée Linda Fortier, épouse de Wellie Bergeron. Elle demeurait à Lévis, secteur Breakeyville. Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses filles: Cindy (Michel Couillard) et Nadia; ses petits-enfants: Lili-Ann, Hayden, Damien, Dylan et Mathéo; sa mère Rollande Morin (feu Fernand Fortier); ses frères et sa soeur: Michel (Sylvie Bernatchez), Alain, Jean-Guy (Nicole Mainguy), André (Monelle Cyr), Carol (Marie-France Drouin), Yves (Lucie Couët), Richard (Johanne Coulombe), Martin (Lorraine Lamontagne) et Nathalie (Jean Robitaille); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Bergeron: Irène (Alfred Béland), Marcel (Jacqueline Roy), Robert (feu Lise Lemieux), Fernande (Léopold Cayer), André (Louise Sénécal), Lisette (Denis Bourget), feu Denis (Suzanne Olivier), Clément, Armand (Lise Arguin) et Yvon; ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier la docteure Lucie Morneau pour son attention et sa délicatesse, l'équipe du CLSC, de même que le personnel des soins palliatifs du Centre Paul-Gilbert. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de santé et services sociaux Lévis-Lotbinière, dédié aux soins palliatifs du Centre Paul-Gilbert (https://www.canadahelps.org/fr/organismesdebienfaisance/fondation-paul-gilbert/). La famille vous accueillera aule vendredi 15 juin de 19h à 21h30 et le samedi 16 juin à compter de 9h.